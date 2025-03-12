Pendik'te Araç Dereye Uçtu: 5 Yaralı - Son Dakika
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Pendik'te Araç Dereye Uçtu: 5 Yaralı

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Pendik'te kontrolden çıkan araç dereye düştü, 5 kişi yaralandı. Yaralıların durumu stabil.

12.03.2025 08:29
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Pendik'te kontrolden çıkan araç dereye uçtu: 5 yaralı

İSTANBUL - Pendik'te seyir halindeki bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye uçtu, kazada 5 kişi yaralandı.

Olay, saat 07.00 sıralarında Pendik Kurtköy Mahallesi Rize Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre 06 RHR 62 plakalı Opel marka otomobil, hızlı şekilde giderken sürücüsünün virajı alamaması sonucu dereye uçtu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaşanan kazada araçta bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralananların hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Ekipler kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Olayı gören mahalle sakini Nurettin Delibalta, "İlk önce ambulans sesini duyduk. Camdan baktığımda itfaiye ve polislerin de geldiğini gördüm. İtfaiye aşığa merdiven attı ve çıkardı. Herhalde hızlı giderken virajı alamadı, bariyerleri kırıp dereye uçtu." dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Pendik'te Araç Dereye Uçtu: 5 Yaralı - Son Dakika

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