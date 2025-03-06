Pendik\'te Hırsızlık

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Pendik'te makine parçaları üreten atölyenin malzemeleri hırsızlar tarafından işletmenin önünden çalındı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Velibaba Mahallesi Ankara Caddesi'nde gerçekleşti. Caddede bulunan bir makine üretim atölyesinin malzemeleri işletme önüne gelen iki şahıs tarafından araçlarına yüklenerek çalındı. O anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Güvenlik güçlerince hırsızlık zanlısının yakalanması için çalışma başlatıldı. - İSTANBUL