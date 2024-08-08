Pendik'te İETT Otobüsü Binaya Çarptı: 6 Yaralı - Son Dakika
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Pendik'te İETT Otobüsü Binaya Çarptı: 6 Yaralı

Pendik\'te İETT Otobüsü Binaya Çarptı: 6 Yaralı

Pendik'te meydana gelen kazada İETT otobüsü, park halindeki motosiklete çarptıktan sonra bir binaya daldı. Kazada 6 kişi yaralandı. Güvenlik kamerası görüntüleri olay anını ortaya koydu.

08.08.2024 11:44
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Pendik'te İETT otobüsünün binaya çarpması sonucu 6 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, Pendik Orhangazi Mahallesi Vatan Caddesi üzerinde geçtiğimiz gün saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Bülent D. kontrolündeki 34 TP 5922 plakalı İETT otobüsü, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu cadde üzerinde park halindeki Salih Ç.'ye ait elektrikli motosiklete çarptı, ardından erkek kuaförü dükkanına daldı. Kazada İETT otobüsünde bulunan Ahsen A. adlı çocuk ile Muzaffer O., Kerim Ç., Berrak Ç., Salih Ç., Mevsim E. yaralandı. İETT otobüsünün çarptığı bina kolonunun ağır hasar alması nedeniyle bina sakinleri tahliye edildi. Yaralıların hastanede tedavisi devam ederken, olay anına ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, İETT otobüsünün motosiklete çarptığı anlar yer alıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Pendik'te İETT Otobüsü Binaya Çarptı: 6 Yaralı - Son Dakika

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