Pendik'te Motosiklet Kazası: 1 Yaralı

Pendik'te motosikletlerin çarpıştığı zincirleme kaza kamerada: 1 yaralı

İSTANBUL - Pendik'te seyir halinde olan bir grup motosiklet sürücüsü kendi aralarında şakalaşırken zincirleme kaza meydana geldi. O anlar kask kamerasına yansıdı

Kaza, Pendik Sahilyolu Kaynarca mevkiinde meydana geldi. Bir grup motosiklet sürücüsü grup halinde seyrederken iki sürücünün kendi aralarında şakalaşması sonucu zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 1 motosiklet sürücüsü hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. O anlar motosiklet sürücüsünün kask kamerasına saniye saniye yansıdı.