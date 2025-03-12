Virajı alamayan otomobil dereye uçtu, çok sayıda yaralı var

İstanbul'un Pendik ilçesine bağlı Kurtköy Mahallesi Rize Sokak'ta saat 07.00 sıralarında korkunç bir kaza yaşandı. İddiaya göre, 06 RHR 62 plakalı Opel marka otomobil, hızlı şekilde giderken sürücüsünün virajı alamaması sonucu dereye uçtu.

5 KİŞİ YARALANDI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaşanan kazada araçta bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralananların hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Ekipler kaza ile ilgili inceleme başlattı.

"HERHALDE VİRAJI ALAMADI"

Olayı gören mahalle sakini Nurettin Delibalta, "İlk önce ambulans sesini duyduk. Camdan baktığımda itfaiye ve polislerin de geldiğini gördüm. İtfaiye aşağıya merdiven attı ve çıkardı. Herhalde hızlı giderken virajı alamadı, bariyerleri kırıp dereye uçtu." dedi.