Virajı alamayan otomobil dereye uçtu, çok sayıda yaralı var - Son Dakika
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Virajı alamayan otomobil dereye uçtu, çok sayıda yaralı var

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Pendik'te seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak dereye uçtu. Ters dönen otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı.

12.03.2025 08:29  Güncelleme: 08:39
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İstanbul'un Pendik ilçesine bağlı Kurtköy Mahallesi Rize Sokak'ta saat 07.00 sıralarında korkunç bir kaza yaşandı. İddiaya göre, 06 RHR 62 plakalı Opel marka otomobil, hızlı şekilde giderken sürücüsünün virajı alamaması sonucu dereye uçtu.

5 KİŞİ YARALANDI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaşanan kazada araçta bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralananların hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Ekipler kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Virajı alamayan otomobil dereye uçtu, çok sayıda yaralı var

"HERHALDE VİRAJI ALAMADI"

Olayı gören mahalle sakini Nurettin Delibalta, "İlk önce ambulans sesini duyduk. Camdan baktığımda itfaiye ve polislerin de geldiğini gördüm. İtfaiye aşağıya merdiven attı ve çıkardı. Herhalde hızlı giderken virajı alamadı, bariyerleri kırıp dereye uçtu." dedi.

Virajı alamayan otomobil dereye uçtu, çok sayıda yaralı var
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Virajı alamayan otomobil dereye uçtu, çok sayıda yaralı var - Son Dakika

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SON DAKİKA: Virajı alamayan otomobil dereye uçtu, çok sayıda yaralı var - Son Dakika
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