Pendik'te Oyuncak Dükkanı Yangında Küle Döndü

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Pendik'te oyuncak dükkanı alev alev yandı

İSTANBUL - Pendik'te 5 katlı binanın giriş katında bulunan oyuncak dükkanında yangın çıktı. Yangında dükkan küle dönerken, yaralanan dükkan sahibi ambulansla hastaneye kaldırıldı, yoğun dumandan etkilenen 1 kişi de ayakta tedavi edildi . Dükkandan yükselen alevler nedeniyle birinci katındaki daire, giriş kattaki başka bir dükkan ve park halinde bulunan bir otomobilde maddi hasar oluştu. Yangın anları cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Pendik'te Çamçeşme Mahallesi Katip Çelebi Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı binanın giriş katında bulunan oyuncak dükkanında çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek tüm dükkanı sardı. Alevlerin metrelerce yükselmesi nedeniyle binanın 1. katında bulunan bir dairede, yanan iş yerinin yanındaki başka bir dükkanda ve ve yol kenarında park halinde bulunan otomobilde maddi hasar oluştu. Yanan dükkanda bulunan malzemelerin yanması nedeniyle ara ara patlama sesleri de duyuldu. Yoğun dumandan etkilenen 1 vatandaşa olay yerinde müdahale edilirken, yangının çıkış esnasında dükkanda bulunan ve yaralanan dükkan sahibi ise hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri caddeyi trafiğe kapatırken itfaiye ekipleriyse çıkan yangına müdahale etti. Yangında can kaybı yaşanmazken oyuncak dükkanı küle döndü. Paniğe kapılan mahalle sakinleri sokağa döküldü. Ekipler, yangının çıkış nedenine ilişkin çalışma başlattı.

Yangına tanık olan Batuhan Kandeniz, "Bayram abiyi tanıyoruz, uzun yıllardır esnaf kendisi burada. Kendisi zehirlenmiş sanırım. Yangın elektrik sobasından çıktı dediler. Kendisi de içerideymiş ama müdahalede bulunamamış. Yangın eve binaya ve yan tarafa sirayet etmiş. Geldiğimizde alevler vardı, havai fişekler patladığını duyduk" dedi.

Öte yandan, dükkanın alev alev yandığı anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.