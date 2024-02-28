Pendik\'te Yarış Yapan Sanıkların Duruşması Devam Ediyor

Pendik'te yarış yapan ve bir kişinin ölümüne neden olan iki sanığın yargılanmasına devam edildi. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen dosya görevsizlikle Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Cumhuriyet savcısı mütalaasında sanıkların 'Olası kastla ölüme neden olma' suçundan 25 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Tutuksuz yargılanan iki sanık yeniden tutuklandı.
Pendik Otoyolu'nda 9 Temmuz 2023 tarihinde iddiaya göre, Mehmet Yalçın(20) ve arkadaşı Doğukan Taştekin(20)'in yarışıyordu. Direksiyon hakimiyetini kaybeden Taştekin, Zeki Aktaş hakimiyetindeki ve eşi Ergül Aktaş'ında içerisinde bulunduğu araca arkadan çarparak Zeki Aktaş'ın ölümüne neden oldu. 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan yargılanan iki sanığın Asliye Ceza Mahkemesi'nde 27 Ekim tarihinde görülen duruşmasında tutuksuz yargılanmasına hükmedilmişti. Yalçın, adli kontrol hükümlerine uymaması nedeniyle tutuklanırken dosya görevsizlikle 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Dün görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Doğukan Taştekin, tutuklu sanık Mehmet Yalçın, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.
"Direksiyon hakimiyetimi kaybettim. Gerisini hatırlamıyorum"
Duruşmada söz verilen sanık Doğukan Taştekin, "Kazadan önce kendime bira almıştım, kendi evimde içiyordum. Moralim bozuktu arkadaşım Mehmet'in yanına gittim. Çorba içmeye gittik ama kapalıydı. Eve dönerken Mehmet önümde seyir ediyordu. Dikiz aynamdan arkamdan bir araç geldiğini gördüm. Bana çok yakın geçti. Direksiyon hakimiyetimi kaybettim. Gerisini hatırlamıyorum. Mehmet'le yarışmıyorduk. Suçsuzum" dedi.
"Aynadan baktığımda ortalık duman olmuştu"
Tutuklu sanık Mehmet Yalçın ise, "Doğukan ile kazadan önce birlikteydik. Doğukan alkol kullanıyordu ancak ben içmedim. Çorba içmeye gittik ama dükkan kapalıydı. Evimize doğru ayrı araçlarla gidiyorduk. Doğukan arkamda seyir halindeydi. Bir ses duydum. Aynadan baktığımda ortalık duman olmuştu, kaza olduğunu anladım. Yardım etmek için arabamdan inip olay yerine gittim. Olaydan bir kaç gün önce esrar içmiştim. Doğukan ile yarış yapmıyorduk. Suçsuzum, beraatimi isterim" dedi.
"Bir şeylerin ters gittiğini anladım"
Müştekinin oğlu Sefa Aktaş, "Babam beni annemle havalimanına bıraktı. Uçağa bineceğim sırada ismim anons edildi. Bir şeylerin ters gittiğini anladım. Babamın vefat ettiğini söylediler. Olay yerine gittim. Annemin kafası kanıyordu. Babamın orada vefat ettiğini gördüm. Şikayetçiyim" dedi.
Savcı sanıkların 25 yıla kadar hapsini istedi
Cumhuriyet savcısı mütalaasında, mevcut delil durumuna göre sanıkların eylemlerinin ölen Zeki Aktaş'a yönelik 'Olası kastla öldürme 'suçunu, yaralanan Ergül Aktaş'a yönelik 'Olası kastla yaralama' suçunu oluşturma ihtimaline binaen sanık Mehmet Yalçın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi. Diğer sanık Doğukan Taştekin'in tutuklanmasını talep etti. Mütalaada sanıkların, 'Olası kastla ölüme neden olma' suçundan 20 yıldan 25 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.
Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Mehmet Yalçın'ın tutukluk halinin devamına, tutuksuz sanık Doğukan Taştekin'in tutuklanmasına karar verdi. Duruşma, tarafların esasa ilişkin savunma yapması için süre verilerek ertelendi. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › Pendik'te Yarış Yapan Sanıkların Duruşması Devam Ediyor - Son Dakika
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