Peru'da Orman Yangınları: 18 Ölü

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Peru'da devam eden orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e yükseldi.

Peru, Temmuz ayından bu yana orman yangılarıyla mücadele ediyor. Ulusal Sivil Savunma Enstitüsü (Indeci) tarafından yapılan açıklamada, yangınlarda hayatını kaybedenlerin sayısının 18'e yükseldiği, 165 kişinin de yaralandığı bildirildi. Alevlerin 2 bin hektarlık alanı küle çevirdiği aktarıldı.

Öte yandan Peru hükümeti, orman yangınları nedeniyle çarşamba günü Amazonas, San Martin ve Ucayali bölgelerinde acil durum ilan etmişti.

Peru Çevre Bakanlığının verilerine göre ülkede Ağustos ve Kasım ayları arasında orman yangınları yaşanıyor. Yangınların büyük bir kısmının tarım alanlarını genişletmek için kuru otlakların yakılması nedeniyle çıktığı belirtiliyor. - LİMA