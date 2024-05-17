Pervari'de kamyonet şarampole yuvarlandı: 1 yaralı
SİİRT - Siirt'in Pervari ilçesinde şarampole yuvarlanan kamyonetin sürücüsü yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Pervari- Çatak kara yolunda sürücüsü ve plakası öğrenilmeyen kamyonet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak uçuruma devrildi. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, jandarma ve güvenlik korucularının yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Yaralı, ilk müdahalesinin ardından Pervari Devlet Hastanesi'nde sevk edildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Pervari'de kamyonet şarampole yuvarlandı: 1 yaralı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?