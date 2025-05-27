Pervari\'de Otomobil Devrildi, Sürücü Yaralı

Siirt'in Pervari ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, İncekaya köyü mevkisinde plakası belirlenemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. - SİİRT