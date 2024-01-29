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Piknik tüpü saniyeler içinde çalındı - Son Dakika
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Piknik tüpü saniyeler içinde çalındı

Kahramanmaraş'ta tüpçüye giren 4 kadın, iş yerindeki esnafı oyalayarak piknik tüpünü saniyeler içinde eteğinin altına sakladı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Piknik tüpü saniyeler içinde çalındı
29.01.2024 - 23:43,
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Piknik tüpünü saniyeler içerisinde eteğinin altına sokup böyle çaldı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta tüpçüye giren şahıslar, saniyeler içerisinde piknik tüpünü çaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay merkez Dulkadiroğlu ilçesindeki tüpçüde meydana geldi. İş yerine tüp alma bahanesiyle giren 4 kadın şahıs, önce iş yerindeki esnafı oyaladı. Arkada bulunan 2 kadın şahıs ise önde bulunan kadınlarla ilgilenen esnafın dalgınlığını fırsat bilerek tüpü saniyeler içinde eteğinin içine sakladı.

Uzun süre esnafı oyalayan kadınlar daha sonra iş yerinden çıkarak kayıplara karıştı. Kaşla göz arasında meydana gelen hırsızlık ise kameralar tarafından saniye saniye görüntülendi.

Kaynak: İHA
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Kahramanmaraş, Güvenlik, Güvenlik Kamerası, Hırsızlık, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Piknik tüpü saniyeler içinde çalındı - Son Dakika


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