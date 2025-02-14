Polonya'da Rus Casuslara Ceza - Son Dakika
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Polonya'da Rus Casuslara Ceza

Polonya'da casusluk ve Wagner'e eleman sağlama suçlamasıyla 2 Rus vatandaşı 5,5 yıl hapis cezası aldı.

14.02.2025 17:15
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Polonya'da Rusya adına casusluk yaptıkları ve Rus paralı asker grubu Wagner'a paralı asker sağladıkları gerekçesiyle yargılanan Andriej G. ve Aleksiej T. isimli 2 Rus vatandaşı, 5,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Polonya'da Andriej G. ve Aleksiej T. isimli 2 Rus vatandaşı, 2023 yılında Polonya İç Güvenlik Ajansı ABW tarafından Krakow ve Varşova'da kamuya açık yerlere paralı asker grubu Wagner'e katılmayı özendiren yüzlerce çıkartma yapıştırdıkları gerekçesiyle gözaltına alınmıştı. Polonya'nın Krakow şehrindeki bölge mahkemesinde bugün hakim karşısına çıkan 2 Rus vatandaşı, Wagner'in reklamını yapmak suretiyle eleman sağladıkları ve Rusya için casusluk yaptıkları suçlaması ile tutuklandı. Krakow Savcılığı söz konusu kişiler için 8 yıl hapis cezası isterken, şüpheliler kendilerine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi. Casusluk yaptıklarına dair delil bulunmadığını, Wagner'e yönelik yapıştırdıkları çıkartmalar konusunda ise bilinçsizce davrandıklarını belirten 2 Rus vatandaşı, suçsuz olduklarını savunarak, tahliyelerini talep etti. Yaklaşık 2 yıl süren yargılamanın ardından Krakow Bölge Mahkemesi, toplanan deliller ışığında 2 Rus vatandaşını Rusya lehine casusluk yapmak ve Wagner Grubu'na eleman temin etmekten 5,5 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Rus vatandaşlarının mahkemenin kararına itiraz hakkı bulunuyor. - VARŞOVA

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Polonya, Wagner, Dünya, Rusya, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Polonya'da Rus Casuslara Ceza - Son Dakika

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