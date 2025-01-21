RTÜK'ten Yangın Uyarısı

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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde meydana gelen yangına ilişkin, "Yayıncı kuruluşlarımızdan konunun hassasiyeti nedeniyle haber içeriklerinde ve konuyla ilgili yapılan yorumlarda daha dikkatli olmalarını rica ediyoruz" dedi.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde meydana gelen yangına ilişkin, "Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bir otelde çıkan yangın bizleri derinden üzmüştür. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Allah böyle felaketleri bir daha yaşatmasın" ifadelerini kullandı.

Yayıncılara uyarı

Öte yandan Şahin, yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturmanın devam ettiğine dikkati çekerek, "Yayıncı kuruluşlarımızdan konunun hassasiyeti nedeniyle haber içeriklerinde ve konuyla ilgili yapılan yorumlarda daha dikkatli olmalarını rica ediyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA