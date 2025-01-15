RTÜK, Zahide Yetiş'in programındaki skandala ilişkin inceleme başlattı - Son Dakika
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RTÜK, Zahide Yetiş'in programındaki skandala ilişkin inceleme başlattı

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Canlı yayında 'cinsel içerikli görüntü' izletilen 'Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak' programına inceleme başlatıldı. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin yaptığı açıklamada ''Söz konusu yayında ihlal tespit edilmesi durumunda, gerekli adımlar kararlılıkla atılacaktır'' ifadelerini kullandı.

15.01.2025 21:41
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Adana'da karısı tarafından bıçaklı saldırıya uğrayan Mehmet A, Zahide Yetiş'in programına katılarak eşi Sabriye A'nın kendisini aldattığını öne sürmüş; Yetiş, Mehmet A'ya karısına ait olduğu iddia edilen cinsel içerikli görüntüleri göstererek teşhis etmesini istemişti.

TEPKİ YAĞDI

Zahide Yetiş'in canlı yayında Mehmet A'a eşi olduğu iddia edilen bir kadının cinsel ilişki görüntülerini göstermesine tepki yağdı. Kullanıcılar, "Videodaki kadınla bu aynı kişi değil. Reyting uğruna kadını zan altında bıraktılar. Kadın program değil herkesi şikayet etmeli" şeklinde yorumlar yaparken RTÜK de harekete geçti.

RTÜK HAREKETE GEÇTİ

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), söz konusu yayınla ilgili inceleme başlattığını duyurdu.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "RTÜK, dezenformasyon ve yönlendirmelerle işlem yapan bir kurum değildir. Ancak, denetimimiz altındaki bir yayın kuruluşu ilke kararlarına ve yasal düzenlemelere aykırı bir yayın yaparsa, gereğini yapmaktan çekinmeyiz. Star TV'de yayınlanan 'Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak' programıyla ilgili inceleme başlatılmıştır" denildi.

Şahin ayrıca "Söz konusu yayında ihlal tespit edilmesi durumunda, gerekli adımlar kararlılıkla atılacaktır" ifadelerini kullandı.

RTÜK, Zahide Yetiş\'in programındaki skandala ilişkin inceleme başlattı

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Son Dakika 3.Sayfa RTÜK, Zahide Yetiş'in programındaki skandala ilişkin inceleme başlattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Mehmet Yılmaz:
    yasaklayın bu tip yayınları rütük 121 2 Yanıtla
  • Bulent Cebeci:
    Komple kanalı kapatsınlar !!! 89 2 Yanıtla
  • TÜRKÜM BEN:
    Bu ahlaksız programlar vatandaşı ekranlara bağlıyor boş boş işleri takip eden vatandaşın başka gayesi olmuyor...Ne zamlar ne pahalılık bu programlar herkesin işine geliyor.. 62 0 Yanıtla
  • Çelikk:
    Rezil program 51 0 Yanıtla
  • Bir rüya null:
    yahu zaten Zahide için yapılmış saçma kurgu bi program 45 0 Yanıtla
  • Ali :
    Didem i nezaman yasakliyacaksiniz.? O insanlari kücük düsürüyor bunun icin kanununuz yokmu 35 0 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    Serkan Yalçın ve Ferhat Eser amcaoğlu imiş sonra kızı olmuşlar 19 8 Yanıtla
  • Yaman Auto:
    bu programda her şey kurgu bir gün bir kız arkadaşımı nikah memuru olarak bu kadının programında gördüm.neler oluyor burada dedim hemişire olan kız arkadaşım ne ara nikah memuru oldu aradım sordum ajanslarla çalıştığını söyledi nikah memuru görevi verildi dedi ben de onu görevi yerine getirdim dedi.benim de o kişiyle son görüşmemdi kazadan ikimizede nikah kıyardı maazallah :) 21 1 Yanıtla
  • mert çelik:
    zahıde yayına vermemıskı..oglan yayına ver dıyor..zahıde oyle seymı olur dıyor...galıba halk farklı algılamıs 8 7 Yanıtla
  • Isa Ataman:
    s.kiş filmi seyrettirmişmi ayyyyy ayıppp 9 0 Yanıtla
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