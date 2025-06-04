Rüşvet İddiaları: Belediyelere Yönelik Soruşturma Devam Ediyor

Belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği iddia edilen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade veren Aziz İhsan Aktaş adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Çıkar amaçlı suç örgütü tarafından, aralarında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da bulunduğu belediye başkanlarına rüşvet verilerek ihale süreçlerinin organize edilmesi iddiasına yönelik yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında şüpheli Aziz İhsan Aktaş 30 Nisan ve 11 Mayıs tarihlerinde ek ifade vermişti. Aktaş, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandığı gerekçesiyle 'konutu terk etmemek' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması şartıyla tahliye edildi. - İSTANBUL