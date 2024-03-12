Rusya'da askeri nakliye uçağı düştü, 15 kişi hayatını kaybetti

Rusya'nın Ivanovo bölgesinde 15 kişinin bulunduğu askeri nakliye uçağı düştü.
Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ivanovo bölgesinde 15 kişiyi taşıyan Ilyushin Il-76 askeri nakliye uçağının, motorlarından birinde çıkan yangın nedeniyle kalkıştan kısa bir süre sonra düştüğü bildirildi. Rus medyası, kazadan kurtulan olmadığını aktardı. - MOSKOVA
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Gaziantep'te iddiaya göre eski site yöneticisi olduğu iddia edilen kişiler tarafından yeni site yöneticisi Gülşen Hasgül'e bıçaklı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucunda Hasgül ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde bulunan bir kuyumcuya giren 3 kadın, altın almak bahanesiyle iş yerinde hırsızlık yapmaya çalıştı. Bir şüpheli, kuyumcunun sahibini oyalarken diğer 2 kişi vitrindeki kolye ucu dolu tablayı çaldı. Hırsızlık sonrası fark edilen durum polise bildirildi ve zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor. Güvenlik kamerası ise bir şüphelinin çaldığı tablayı elbisesinin altına gizlediği anları kaydetti.
Adana'nın Seyhan ilçesinde bir kıraathanede gerçekleşen silahlı saldırı sonucu öldürülen işletmeciyle ilgili 3'ü tutuklu 7 sanık hakkında dava açıldı. İddianamede, sanıkların husumetli olduğu kişilerle hareket ettiği ve sosyal medya hesabından fotoğraflar paylaştığı belirtildi. Sanıkların ağırlaştırılmış müebbet ve hapis cezaları talep ediliyor.
İstanbul'da Münevver Karabulut cinayeti sanığı Cem Garipoğlu'nun ölmediği iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Savcılıkça Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na yazı yazılarak Cem Garipoğlu'nun klasik otopsi işlemi sırasında yapılan işlemlere dair fotoğraf ve video kayıtlarının hazırlanması ve taraflarına gönderilmesi talep edildi. Ayrıca, dava dosyasına bilirkişi atanarak bilirkişi raporu hazırlanacağı da belirtildi.
Edirne'de İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezi ve Keşan ilçesinde düzenlenen operasyonlarda, 23 gram metamfetamin, 11 gram bonzai, 18 uyuşturucu hap ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda 7 şüpheli gözaltına alındı ve emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Bakırköy'de boşanma aşamasındaki eşini falçatayla yaralamaktan 11 yıl 8 ay hapisle cezalandırılan Mesut Öztürkmen'in yeniden yargılandığı davada karar açıklandı. Sanık Öztürkmen, 'Eşe karşı nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs etme' suçundan 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Hayrabolu ilçesinde yapılan üst aramasında 2 şüpheli gözaltına alındı ve 135 uyuşturucu hap ele geçirildi. Çerkezköy ilçesinde ise ruhsatsız tabanca bulunan bir zanlı yakalandı. Malkara ilçesinde ise evinde uyuşturucu bulunan bir şüpheli gözaltına alındı.
İYİ Parti 27. Dönem Milletvekili Ahmet Çelik, ofisinde kardeşi Kemal Çelik ile yaşadığı tartışma sonucunda bıçaklandı. Yaralı Ahmet Çelik hastaneye kaldırılırken, zanlı Kemal Çelik evinde gözaltına alındı.
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