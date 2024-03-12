Rusya'da askeri nakliye uçağı düştü, 15 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Rusya'da askeri nakliye uçağı düştü, 15 kişi hayatını kaybetti

Rusya'nın Ivanovo bölgesinde 15 kişinin bulunduğu askeri nakliye uçağı, motor yangını nedeniyle kalkıştan kısa bir süre sonra düştü. Kazada kurtulan olmadığı bildirildi.

12.03.2024 14:20  Güncelleme: 14:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya'nın Ivanovo bölgesinde 15 kişinin bulunduğu askeri nakliye uçağı düştü.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ivanovo bölgesinde 15 kişiyi taşıyan Ilyushin Il-76 askeri nakliye uçağının, motorlarından birinde çıkan yangın nedeniyle kalkıştan kısa bir süre sonra düştüğü bildirildi. Rus medyası, kazadan kurtulan olmadığını aktardı. - MOSKOVA

Kaynak: İHA

Rusya, Rusya, Ulaşım, Kaza, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Rusya'da askeri nakliye uçağı düştü, 15 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Gaziantep'te eski site yöneticisi iddiasıyla yeni site yöneticisine bıçaklı saldırı
    14:30 Gaziantep'te eski site yöneticisi iddiasıyla yeni site yöneticisine bıçaklı saldırı

    Gaziantep'te iddiaya göre eski site yöneticisi olduğu iddia edilen kişiler tarafından yeni site yöneticisi Gülşen Hasgül'e bıçaklı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucunda Hasgül ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

  • Mersin'de 3 Kadının Kuyumcudan Hırsızlık Girişimi
    14:25 Mersin'de 3 Kadının Kuyumcudan Hırsızlık Girişimi

    Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde bulunan bir kuyumcuya giren 3 kadın, altın almak bahanesiyle iş yerinde hırsızlık yapmaya çalıştı. Bir şüpheli, kuyumcunun sahibini oyalarken diğer 2 kişi vitrindeki kolye ucu dolu tablayı çaldı. Hırsızlık sonrası fark edilen durum polise bildirildi ve zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor. Güvenlik kamerası ise bir şüphelinin çaldığı tablayı elbisesinin altına gizlediği anları kaydetti.

  • Adana'da kıraathane işletmecisinin öldürülmesiyle ilgili 7 sanık hakkında dava açıldı
    14:21 Adana'da kıraathane işletmecisinin öldürülmesiyle ilgili 7 sanık hakkında dava açıldı

    Adana'nın Seyhan ilçesinde bir kıraathanede gerçekleşen silahlı saldırı sonucu öldürülen işletmeciyle ilgili 3'ü tutuklu 7 sanık hakkında dava açıldı. İddianamede, sanıkların husumetli olduğu kişilerle hareket ettiği ve sosyal medya hesabından fotoğraflar paylaştığı belirtildi. Sanıkların ağırlaştırılmış müebbet ve hapis cezaları talep ediliyor.

  • Münevver Karabulut cinayeti sanığı Cem Garipoğlu'nun otopsi kayıtları istendi
    14:21 Münevver Karabulut cinayeti sanığı Cem Garipoğlu'nun otopsi kayıtları istendi

    İstanbul'da Münevver Karabulut cinayeti sanığı Cem Garipoğlu'nun ölmediği iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Savcılıkça Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na yazı yazılarak Cem Garipoğlu'nun klasik otopsi işlemi sırasında yapılan işlemlere dair fotoğraf ve video kayıtlarının hazırlanması ve taraflarına gönderilmesi talep edildi. Ayrıca, dava dosyasına bilirkişi atanarak bilirkişi raporu hazırlanacağı da belirtildi.

  • Edirne'de uyuşturucu operasyonlarında 7 zanlı gözaltına alındı
    14:20 Edirne'de uyuşturucu operasyonlarında 7 zanlı gözaltına alındı

    Edirne'de İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezi ve Keşan ilçesinde düzenlenen operasyonlarda, 23 gram metamfetamin, 11 gram bonzai, 18 uyuşturucu hap ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda 7 şüpheli gözaltına alındı ve emniyetteki işlemleri devam ediyor.

  • Boşanma Aşamasındaki Eşi Falçatayla Yaralayan Sanığa 11 Yıl 8 Ay Hapis Cezası
    14:18 Boşanma Aşamasındaki Eşi Falçatayla Yaralayan Sanığa 11 Yıl 8 Ay Hapis Cezası

    Bakırköy'de boşanma aşamasındaki eşini falçatayla yaralamaktan 11 yıl 8 ay hapisle cezalandırılan Mesut Öztürkmen'in yeniden yargılandığı davada karar açıklandı. Sanık Öztürkmen, 'Eşe karşı nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs etme' suçundan 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

  • Hayrabolu, Çerkezköy ve Malkara'da Uyuşturucu Operasyonları
    14:16 Hayrabolu, Çerkezköy ve Malkara'da Uyuşturucu Operasyonları

    Hayrabolu ilçesinde yapılan üst aramasında 2 şüpheli gözaltına alındı ve 135 uyuşturucu hap ele geçirildi. Çerkezköy ilçesinde ise ruhsatsız tabanca bulunan bir zanlı yakalandı. Malkara ilçesinde ise evinde uyuşturucu bulunan bir şüpheli gözaltına alındı.

  • İYİ Parti Eski Milletvekili Ahmet Çelik, ofisinde kardeşi tarafından bıçaklandı
    14:10 İYİ Parti Eski Milletvekili Ahmet Çelik, ofisinde kardeşi tarafından bıçaklandı

    İYİ Parti 27. Dönem Milletvekili Ahmet Çelik, ofisinde kardeşi Kemal Çelik ile yaşadığı tartışma sonucunda bıçaklandı. Yaralı Ahmet Çelik hastaneye kaldırılırken, zanlı Kemal Çelik evinde gözaltına alındı.


13:58 Rusya’da askeri kargo uçağı düştü: 15 ölü Rusya'da askeri kargo uçağı düştü: 15 ölü
13:51 Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Cem Garipoğlu’nun otopsi kaydını istedi Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Cem Garipoğlu'nun otopsi kaydını istedi
12:50 Katliam gibi kazada tır sürücüsünün ifadesi ortaya çıktı: Tabelalara dikkat etmedim Katliam gibi kazada tır sürücüsünün ifadesi ortaya çıktı: Tabelalara dikkat etmedim
12:46 İmamoğlu’ndan sağ kolu Fatih Keleş’in deste deste para saydığı görüntülerle ilgili açıklama İmamoğlu'ndan sağ kolu Fatih Keleş'in deste deste para saydığı görüntülerle ilgili açıklama
11:01 İstedikleri zammı alamayan emeklilere yeni düzenleme yolda 7 alanda destek verilecek İstedikleri zammı alamayan emeklilere yeni düzenleme yolda! 7 alanda destek verilecek
13:25 Adalet Bakanlığı’ndan Eylem Tok ve oğlunun iadesi için ABD’ye talepname Adalet Bakanlığı'ndan Eylem Tok ve oğlunun iadesi için ABD'ye talepname
13:03 Prenses Kate’in ’montaj’ fotoğrafının ardından Prens William ile boşanma iddiaları ortaya çıktı Prenses Kate'in 'montaj' fotoğrafının ardından Prens William ile boşanma iddiaları ortaya çıktı
12:56 Süper Kupa maçının bilet gelirleri depremzede vatandaşlara bağışlanacak Süper Kupa maçının bilet gelirleri depremzede vatandaşlara bağışlanacak
12:20 MSB: Pençe-Kilit Harekat bölgesinde Iraklı yerel yetkililerle sınır güvenliği tedbirleri ele alındı MSB: Pençe-Kilit Harekat bölgesinde Iraklı yerel yetkililerle sınır güvenliği tedbirleri ele alındı
12:11 Eski İYİ Parti Milletvekili Ahmet Çelik, kardeşi tarafından bıçaklandı Eski İYİ Parti Milletvekili Ahmet Çelik, kardeşi tarafından bıçaklandı
12:10 Kızılcık Şerbeti’nin Çimen’i Selin Türkmen tesettüre girdiği anları yayınladı Kızılcık Şerbeti'nin Çimen'i Selin Türkmen tesettüre girdiği anları yayınladı
11:48 İsrail askerlerinin işkencesine maruz kalan doktorlar, yaşadıklarını anlattı İsrail askerlerinin işkencesine maruz kalan doktorlar, yaşadıklarını anlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2024 14:31:33. #1.12#
SON DAKİKA: Rusya'da askeri nakliye uçağı düştü, 15 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement