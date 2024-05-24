Sabahat Akkiraz'ın kardeşi sokak köpeklerinin saldırısına uğradı - Son Dakika
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Sabahat Akkiraz'ın kardeşi sokak köpeklerinin saldırısına uğradı

Sabahat Akkiraz\'ın kardeşi sokak köpeklerinin saldırısına uğradı

Türk halk müziği sanatçısı Sabahat Akkiraz'ın kardeşi sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Yaşanan duruma isyan eden Akkiraz "Sorun artık köpekleri sevip sevmemek değil. Sorun artık bir güvenlik sorunu" dedi.

24.05.2024 17:00
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Şarkılarıyla yıllardır adından söz ettiren Türk halk müziği sanatçısı Sabahat Akkiraz'ın kardeşi sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.

"KARDEŞİM NEREDEYSE HASTANELİK OLUYORDU"

Uzun süredir sokak hayvanlarıyla ilgili devam edilen tartışmada hazırlanan yasa tasarısında hayvanların belirlenen sürede sahiplenilmemesi durumunda itlaf edileceğini konuşulurken X hesabından paylaşım Sabahat Akkiraz da kardeşinin saldırıya uğramasına şu sözlerle sitem etti: "Dün kız kardeşim, köpeğini dolaştırmak için sabah saatlerinde Tarabya sahiline doğru evden çıkıyor. İki sokak gidemeden bir grup sokak köpeğinin saldırısına uğruyor. Sadece köpekleri değil, hayvanların hepsini çok seven kardeşim neredeyse hastanelik oluyor. Sorun artık köpekleri sevip sevmemek değil. Sorun artık bir güvenlik sorunu. Bunu çözmek için de Amerika'yı tekrar keşfetmeye gerek yok. Yapan ülkelerin yol haritası belli. Siz bir çözüm bulamıyorsanız medeni bir çözümü alın kullanın. Bu konuda bile saçma ayrışmalarla konuyu öteleyip hem insanların hem hayvanların hayatını karartmayın. Bu işi belediyeler çözemez. Onların daha önemli işleri var malum."

Sabahat Akkiraz'ın kardeşi sokak köpeklerinin saldırısına uğradı
Sabahat Akkiraz'ın kardeşi sokak köpeklerinin saldırısına uğradı

Sabahat Akkiraz, Gündem, 3.Sayfa, Toplum, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sabahat Akkiraz'ın kardeşi sokak köpeklerinin saldırısına uğradı - Son Dakika

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