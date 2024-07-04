Safranbolu'da çıkan anız yangını evlere sıçramadan söndürüldü - Son Dakika
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Safranbolu'da çıkan anız yangını evlere sıçramadan söndürüldü

Karabük'ün Safranbolu ilçesine bağlı Kadıbükü köyünde çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle evlere sıçramadan söndürüldü. Yaklaşık 45 dönümlük alanda zarara neden olan yangının görüntüleri dron ile kaydedildi ve olayla ilgili inceleme başlatıldı. Köylüler, yangını yetkililere bildirdiklerini ve kısa sürede büyümesi nedeniyle panik yaşadıklarını ifade ettiler.

04.07.2024 17:38
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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde çıkan anız yangını itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla evlere sıçramadan söndürülürken, yaklaşık 45 dönümlük alan zarar gördü.

Olay, ilçeye bağlı Kadıbükü köyünde meydana geldi. Yerleşim yerine yakın bir arazide henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kurumuş otlar nedeniyle kısa sürede büyüyen alevler yerleşim alanlarına doğru ilerlemeye başladı.

Alevleri fark eden köylüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri bölgede hızlıca çalışma başlatırken, yangın evlere sıçramadan söndürüldü.

Yaklaşık 45 dönümlük alanda etkili olan yangının verdiği zarar dron ile görüntülenirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Köylüler yangını görür görmez durumu yetkililere bildirdiklerini, kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle de panik yaşadıklarını dile getirdiler. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Safranbolu'da çıkan anız yangını evlere sıçramadan söndürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Safranbolu'da çıkan anız yangını evlere sıçramadan söndürüldü - Son Dakika
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