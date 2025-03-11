Safranbolu\'da Tarihi Eser Operasyonu

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde durdurulan araçta çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Safranbolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Toprakcuma mevkiinde bir aracı durdurdu. Araçta ve iki şahsın üzerinde yapılan aramada 14 adet sikke, 9 adet mühür, 3 adet iğne, 4 adet yüzük, 7 adet obje, 2 adet haç ile birer adet ok ucu, ağırşak, toka ve melek figürü büstü olmak üzere toplam 43 parça tarihi eser ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - KARABÜK