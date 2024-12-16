Sahte Alkol Operasyonu: 40 Bin Litre Ele Geçirildi - Son Dakika
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Sahte Alkol Operasyonu: 40 Bin Litre Ele Geçirildi

İçişleri Bakanı Yerlikaya, 81 ilde 85 şüphelinin yakalandığı sahte alkol operasyonunu açıkladı.

16.12.2024 08:22
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sahte alkole yönelik 81 ilde düzenlenen "Çengel-11" operasyonlarında 40 bin 388 litre sahte ve etil alkolün ele geçirildiğini ve 85 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda 81 ilde İl Jandarma Komutanlıklarınca yapılan çalışmalar sonucu sahte alkol imalatı yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik "Çengel-11" operasyonları düzenlendi. Düzenlenen operasyonlar sonucu 40 bin 388 litre sahte ve etil alkol ele geçirildi. Ayrıca sahte alkol üretimi yaptığı tespit edilen 85 şüpheli yakalandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

İçişleri Bakanı, Kaçakçılık, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sahte Alkol Operasyonu: 40 Bin Litre Ele Geçirildi - Son Dakika

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