81 ilde sahte içki operasyonu: 137 gözaltı - Son Dakika
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81 ilde sahte içki operasyonu: 137 gözaltı

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81 ilde sahte içki imalatçılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 63 bin 957 litre sahte alkol ve 96 bin 992 şişe sahte içki ele geçirildi. Sahte içki üretimi yaptığı tespit edilen 137 şüpheli yakalandı. Piyasa değeri yaklaşık 94 milyon TL'lik vergi kaybının önüne geçildi.

29.04.2025 08:57  Güncelleme: 08:59
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İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 81 ilde "Sahte Alkol İmalatçılarına" yönelik operasyonlarda 63 bin 957 litre sahte alkol ve 96 bin 992 şişe kaçak/sahte alkol ele geçirildiğini belirterek sahte alkol üretimi yaptığı tespit edilen 137 şüphelinin yakalandığını kaydetti.

"ŞÜPHELİ DURUMLARI BİZE BİLDİRİN"

"Toplumumuzun sağlığını ve güvenliğini tehdit eden sahte alkol üreticilerine karşı mücadelemizde halkımızın duyarlılığı ve desteği çok önemli. Şüpheli durumları bize bildirin. Biz gereğini yapalım" diyen Bakan Yerlikaya operasyonlarla ilgili şu bilgileri verdi:

94 MİLYONLUK VERGİ KAYBI ÖNÜNE GEÇİLDİ

"Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinasyonunda; İl Emniyet Müdürlükleri KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; sahte alkol üretimi yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik düzenlenen operasyonlarda; 12 adet yasa dışı alkolü içki imalathanesi deşifre edildi. 63 bin 150 litre etil alkol, 96 bin 992 şişe kaçak ve sahte alkollü içki, 807 litre kaçak ve sahte alkollü içki, 2 bin 106 adet alkol aroması, 66 bin 500 adet etiket, 4 bin 30 adet bandrol, 9 bin 109 adet boş şişe, 88 bin 376 adet kapak ele geçirildi. Gelir İdaresi Başkanlığı taşra birimlerinin de katıldığı operasyonda; Gelir İdaresi Başkanlığı ile yapılan ortak değerlendirme sonucu piyasa değeri yaklaşık 94 Milyon TL'lik vergi kaybının önüne geçildi."

Bakan Yerlikaya, Valileri, operasyonu koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarını ve operasyonu gerçekleştiren polisler ile Gelir İdaresi Başkanlığı çalışanlarını tebrik etti.

81 ilde sahte içki operasyonu: 137 gözaltı
Kaynak: İHA

İçişleri Bakanı, Kaçakçılık, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 81 ilde sahte içki operasyonu: 137 gözaltı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Emre Çetinkaya:
    vergi kaybı değil, insan ölümlerinin önüne geçildi diyeceksiniz. Alkol fiyatlarını hükümet kasıtlı arttırıyor. insanlar başka şeye alışsın diye? PANAMA KOLOMBİYA LİMANLAR :)) 3 1 Yanıtla
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