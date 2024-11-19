Sahte Altın Çetesi Çökertildi - Son Dakika
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Sahte Altın Çetesi Çökertildi

Gümüşhane ve Giresun'da sahte altın bozduran 2 kişi gözaltına alındı, 14 bin TL ele geçirildi.

19.11.2024 16:47
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Gümüşhane ve Giresun'da kuyumculara giderek sahte altın bozduran çete üyesi 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Gümüşhane ve Giresun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlükleri'nce koordineli olarak yürütülen çalışma kapsamında Gümüşhane'nin Atatürk Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir kuyumcuda gerçekleşen 100 bin TL değerinde sahte altın bozdurma şeklinde gerçekleşen olay ile ilgili yapılan takip sonucu olayın faili H.C. isimli şahıs Giresun'da, diğer fail A.C. isimli bayan şahıs ise Trabzon'un Of ilçesinde yakalandı.

Şahısların ev, araç ve üzerlerinde yapılan aramada 14 bin TL para ile 3 adet sahte altın olduğu değerlendirilen künye ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler ile birlikte şüpheli şahıslar gözaltına alındı. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İHA

3-sayfa, Ekonomi, Giresun, Suç, Son Dakika

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