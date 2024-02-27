Sakarya'da 2 Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı - Son Dakika
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Sakarya'da 2 Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Sakarya\'da 2 Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde meydana gelen kazada, 2 otomobil çarpıştı ve bir kişi hafif şekilde yaralandı. Kaza sonrasında sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralı, hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

27.02.2024 14:39  Güncelleme: 14:41
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Sakarya'nın Karasu ilçesinde 2 otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada bir kişi hafif şekilde yaralandı.

Subatağı Mahallesinde meydana gelen kazada, R.K. idaresindeki otomobil ile B.Ş. hakimiyetindeki otomobil çarpıştı. Medyana gelen kazada R.K. hafif şekilde yaralanırken, 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. R.K., olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sakarya'da 2 Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sakarya'da 2 Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı - Son Dakika
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