Sakarya'da 6 ayrı uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Sakarya'da 6 ayrı uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Adapazarı ve Erenler ilçelerinde gerçekleştirdikleri 6 ayrı uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonlarda yapılan aramalarda birçok uyuşturucu madde, silah, çalıntı motosiklet ve bisiklet ele geçirildi.

18.07.2024 18:18
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Sakarya'da polis ekiplerince Adapazarı ve Erenler ilçesinde gerçekleştirdikleri 6 ayrı uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti ve imalatına yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede ekiplerce Erenler ve Adapazarı ilçelerinde gerçekleştirilen 6 ayrı operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı. Şahısların ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda, 112 adet sentetik ecza ilacı, 32 adet ekstazi, 34 gram metamfetamin, 26 gram sentetik uyuşturucu, 15.50 gram eroin, 12 kök kenevir bitkisi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 36 bin 600 lira, 6 adet ruhsatsız tüfek, 3 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet çalıntı motosiklet, 2 adet çalıntı elektrikli bisiklet, 4 adet çalıntı bisiklet ele geçirildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sakarya'da 6 ayrı uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sakarya'da 6 ayrı uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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