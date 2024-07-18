Sakarya'da 6 ayrı uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı

3.Sayfa

Sakarya'da polis ekiplerince Adapazarı ve Erenler ilçesinde gerçekleştirdikleri 6 ayrı uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti ve imalatına yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede ekiplerce Erenler ve Adapazarı ilçelerinde gerçekleştirilen 6 ayrı operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı. Şahısların ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda, 112 adet sentetik ecza ilacı, 32 adet ekstazi, 34 gram metamfetamin, 26 gram sentetik uyuşturucu, 15.50 gram eroin, 12 kök kenevir bitkisi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 36 bin 600 lira, 6 adet ruhsatsız tüfek, 3 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet çalıntı motosiklet, 2 adet çalıntı elektrikli bisiklet, 4 adet çalıntı bisiklet ele geçirildi. - SAKARYA