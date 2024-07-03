Sakarya'da 698 Kişi Yakalandı, 107 Kişi Cezaevine Gönderildi - Son Dakika
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Sakarya'da 698 Kişi Yakalandı, 107 Kişi Cezaevine Gönderildi

Sakarya\'da 698 Kişi Yakalandı, 107 Kişi Cezaevine Gönderildi

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda aranan şahısların yakalanması sağlandı. Toplamda 698 kişi yakalanırken, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 107 kişi cezaevine gönderildi. Yakalanan şahıslar arasında uzun süredir firari olan ve on yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 9 kişi de tespit edildi. 2024 yılının ilk 6 ayında jandarma tarafından sorgulanan kişi sayısı 1 milyon 955 bin 946'ya, yakalanan kişi sayısı ise 4 bin 939'a ulaştı.

03.07.2024 11:55
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Sakarya'da jandarma ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde 698 kişi yakalandı, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 107 kişi cezaevine gönderildi.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bir yandan suçları önlemeye çalışırken diğer yandan da geçmiş tarihlerde suç işlediği için haklarında aranma kaydı veya kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilerin yakalanması için çalışma yürütüyor. JASAT ve istihbarat ekiplerinin de dahil edildiği çalışmalar çerçevesinde Haziran ayında haklarında yakalama veya kesinleşmiş hapis cezası bulunan; terör örgütüne üye olmaktan 1, kasten öldürme suçundan 2, hırsızlık suçundan 23, dolandırıcılık suçundan 51, yağma suçundan 3 ve çeşitli suçlardan 618 kişi olmak üzere toplamda 698 şahıs yakalandı.

Yakalanan şahıslardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 107'si tutuklanarak cezaevlerine teslim edildi. Bu şahıslar 9'unun on yıl ve daha üzeri hapis cezalarının olduğu ve uzun zamandır firari oldukları da tespit edildi. Öte yandan, 2024 yılının ilk 6 ayında jandarma tarafından sorgulanan kişi sayısı 1 milyon 955 bin 946'ya, yakalanan kişi sayısı ise 4 bin 939'a ve tutuklu sayısı ise 875'e ulaştı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Sakarya'da 698 Kişi Yakalandı, 107 Kişi Cezaevine Gönderildi - Son Dakika
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