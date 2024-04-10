Sakarya\'da Aile Katliamı: Araba Meselesi Yüzünden 3 Kişi Hayatını Kaybetti

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Sakarya'nın Hendek ilçesinde 3 kişinin hayatını kaybettiği bir kişinin de yaralandığı aile katliamına ilişkin yeni detaylar ve görüntüler ortaya çıktı. Olayın, kardeşler arasında ortak alınan 'araba' meselesi yüzünden çıktığı öne sürülürken, aynı ailenin kızlarının da 12 sene önce hamileyken eski eşi tarafından silahla öldürüldüğü ortaya çıktı.

MAL PAYLAŞIMI KAVGASINDA KAN AKTI

Saat 22.00 sıralarında Hendek ilçesi Akova Mahallesi Hantek Konutları'nda meydana gelen olayda evin ikinci katında, baba Vahdettin, üvey anne Melek ve oğulları Mevlüt Çelik arasında mal paylaşımı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmada Mevlüt Çelik, yanında bulunan ruhsatsız tabancayla babası ve üvey annesine ateş etti. Vahdettin ve Melek Çelik olay yerinde yaşamını yitirdi.

BABASI VE ÜVEY ANNESİNE KIYAN KARDEŞİNİ ÖLDÜRDÜ

Mevlüt Çelik'in kardeşi Selçuk Çelik olayı haber alıp eve geldi. Bu sırada ağabey- kardeş arasında çıkan kavga, sokağa taştı. Selçuk Çelik, babası ve üvey annesini öldüren ağabeyini bıçaklarken, Mevlüt Çelik de kardeşini tabancayla omzundan vurdu. Mevlüt Çelik de olay yerinde yaşamını yitirirken, komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Selçuk Çelik, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Olayda yaşamını yitiren aile bireyleri ise yapılan inceleme sonrası aynı hastanenin morguna götürüldü.

ORTAK ALINAN ARABA ANLAŞMAZLIĞI

Öte yandan, Mevlüt Çelik'in üvey anne ve baba, Selçuk Çelik'in ise kardeş katili olduğu aile katliamına ilişkin yeni detaylar da ortaya çıktı. Olayın, Mevlüt ve Selçuk kardeşlerin ortak aldığı 'araba' yüzünden çıktığı iddia edildi.

AİLENİN KIZI DA CİNAYETE KURBAN GİTMİŞ

Ayrıca olayın ardından acı bir detay daha ortaya çıktı. 12 sene önce eski eşi O.S. tarafından silahla vurulan 38 haftalık hamile Neslihan Çelik'in, Vahdettin Çelik'in kızı olduğu öğrenildi. Neslihan Çelik'in ölümünün ardından sezaryenle alınan ve cinsiyeti kız olan bebeği de yaşam savaşını kaybetmişti. Melek ve Vahdettin Çelik'in hayatını kaybettiği evdeki görüntüler ise dehşete düşürdü. Mutfakta iki kişinin kanlar içerisinde yerde yattığı görüldü.