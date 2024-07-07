Sakarya'da Denize Giren Kişi Kayboldu

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Sakarya'nın Karasu ilçesinde yasağa rağmen denize giren bir kişi dalgalar arasında kayboldu. Ekipler, suda kaybolan kişiyi bulabilmek için seferber oldu.

Bugün sabah saat 10.30 sıralarında Sakarya'nın denize kıyısı bulunan Karasu, Kaynarca ve Kocaali sahillerinde olumsuz deniz durumu, dalga ve rip akıntısı sebebiyle denize girişler yasaklanmıştı. Cankurtaranlar mesai saatlerinde denize giriş yasağı konusunda uyarılarda bulundu. Cankurtaranların mesai saati dışında Kule 9 mevkiinden suya giren İnel Caner (31) isimli vatandaş, girdiği denizde dalgalar arasında kayboldu. Sahildeki vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye gelen cankurtaranlar arama çalışması başlattı. - SAKARYA