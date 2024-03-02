Sakarya'nın Karasu ilçesinde 66 yaşındaki adam, evinde ölü bulundu. Kirayı almaya gelen ev sahibi ulaşamayınca acı gerçek ortaya çıkarken, adamın cenazesi Karasu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olay, Karasu ilçesi Yalı Mahallesi Sahil Caddesi üzerinde bulunan dört katlı bir binanın ikinci katında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, evin kirasını almak için kapıyı çalan ev sahibi Sami Atlı'ya (66) ulaşamadı. Ev sahibinin ihbarda bulunmasının ardından bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibinin kapıyı açmasının ardından içeriye giren sağlık ekipleri Sami Atlı'yı cansız halde buldu. Olay yerinde yapılan ilk incelemelerin ardından 66 yaşındaki talihsiz adamın hayatını kaybettiği belirlendi. İlk incelemenin ardından yaklaşık 10 gün önce öldüğü belirlenen Sami Atlı'nın cansız bedeni Karasu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis olay ile ilgili inceleme başlattı. - SAKARYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Sakarya'da Ev Sahibi Kirayı Almaya Gitti, 66 Yaşındaki Adam Ölü Bulundu - Son Dakika
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