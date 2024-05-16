Sakarya\'da çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Sakarya'nın Hendek ilçesinde iki katlı evin ikinci katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Sarıdede Mahallesi 3200 Sokak'ta bulunan M.B.'ye ait iki katlı evin üst katında dumanların yükselmesi neticesinde çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Maddi hasarın meydana geldiği yangına ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA
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