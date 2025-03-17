Sakarya\'da Kumar Baskını

Sakarya'nın Karasu ve Adapazarı ilçelerinde kumar oynandığı tespit edilen iki kahvehaneye yapılan baskında 9 kişi hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri sorumluluk bölgesinde kumar oynayan ve oynatan şahıs ile işyerlerine yönelik baskınlarına devam ediyor. Bu çerçevede Adapazarı ve Karasu ilçeleri iki kahvehanede kumar oynandığı tespit edilerek, toplam 9 kişiye adli ve idari işlem yapıldı. 10 bin 350 liranın ele geçirildiği baskında iki kahvehanede faaliyetlerinden men edildi. - SAKARYA