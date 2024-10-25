Sakarya\'da Mantar Toplayan Adam Ölü Bulundu

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Sakarya'nın Karasu ilçesinde mantar toplamak için ormana giden yaşlı adam ölü olarak bulundu.

Olay, Gölköprü Mahallesi mevkiinde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şükrü Erarslan mantar toplamak için ormanlık alana gitti. Bir süre Erarslan'dan haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekiplerince Şükrü Erarslan hareketsiz bir şekilde ormanlık alanda bulundu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Erarslan'ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Erarslan'ın cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi merkezine gönderildi. Konuya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA