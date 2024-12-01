Sakarya\'da Öğrenci Midibüsü Devrildi: 7 Öğrenci Yaralı

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Sakarya'nın Pamukova ilçesinde ilkokul öğrencileri taşıyan midibüs devrildi. Meydana gelen kazada 7 öğrenci, 2 öğretmen ve şoför yaralandı.

Bakacak Mahallesindeki Gençlik Kampından dönen Sapanca İlkokulu öğrencilerini taşıyan Sapanca Belediyesine ait Ö.G. idaresindeki 54 SA 870 plakalı midibüs, Kadıköy Mahallesi ile Karapınar Mahallesi arasındaki mevkiinde kontrolden çıkarak devrildi. Meydana gelen kazada sürücü Ö.G., 7 öğrenci, B.Y. ve M.K. isimli öğretmenler yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar hastaneye sevk edildi. Yaralıların durumları iyi olduğu öğrenilirken olaya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA