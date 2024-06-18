Sakarya'da Orman Yangını Söndürüldü - Son Dakika
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Sakarya'da Orman Yangını Söndürüldü

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde bulunan ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahale sonucunda söndürüldü. Yangının çıkış sebebi henüz bilinmiyor. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, kısa sürede yangını kontrol altına alarak söndürdü. Soğutma çalışmaları ise devam ediyor.

18.06.2024 21:40
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Sakarya'nın Pamukova ilçesinde ormanlık alan çıkan ve kısa sürede büyüyen yangın, havadan ile karadan yapılan müdahale sonrasında söndürüldü.

Mekece Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Olay yerine itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangını havadan ve karadan söndürme çalışmaları sonrasında kontrol altına alınarak söndürülürken soğutma çalışmaları devam ediyor. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sakarya'da Orman Yangını Söndürüldü - Son Dakika

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