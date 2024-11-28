Sakarya'da Otomobil Takla Attı - Son Dakika
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Sakarya'da Otomobil Takla Attı

Sakarya\'da Otomobil Takla Attı

Kocaali'de takla atan otomobilin sürücüsü hafif yaralı olarak hastaneye gitmeyi reddetti.

28.11.2024 22:45
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Sakarya'nın Kocaali ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla attı. Kazayı hafif yaralı atlatan ve hastaneye gitmeyi kabul etmeyen sürücü, otomobili çekici ile kurtarıldıktan sonra olay yerinden ayrıldı.

Kaza, Ağalar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Y. kontrolündeki 54 UA 161 plakalı Kia marka otomobil sürücüsünün kontrolünden çıktı. Savrulan otomobil takla atarak fındık bahçesine yuvarlandı. Kazada hafif yaralanan sürücü kendi imkanları ile araçtan çıktı. Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrolün ardından hastaneye gitmeyi kabul etmediği öğrenilen sürücü, aracın çekici ile bölgeden çıkarılmasının ardından olay yerinden ayrıldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sakarya'da Otomobil Takla Attı - Son Dakika

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