Sakarya'da Sahte Formalar Ele Geçirildi - Son Dakika
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Sakarya'da Sahte Formalar Ele Geçirildi

Sakarya\'da Sahte Formalar Ele Geçirildi

Erenler'de jandarma, 1.5 milyon lira değerinde 1164 sahte forma yakaladı, bir kişi gözaltında.

14.02.2025 10:49
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Sakarya'nın Erenler ilçesinde jandarma ekiplerinin yol kontrolünde piyasa değeri 1 buçuk milyon lira olduğu değerlendirilen bin 164 adet sahte takım forması ele geçirildi.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol kontrol ve uygulamalarında durdurdukları araçta piyasa değeri yaklaşık 1 buçuk milyon lira olduğu değerlendirilen toplam bin 164 adet sahte forma ve tişört ele geçirildi. Olayın şüphelisi olan K.Y. (45) hakkında adli işlem başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Jandarma, Erenler, sakarya, Son Dakika

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