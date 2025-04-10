Sakarya'da Silah Ruhsatı Taleplerinde %90 Azalma

Sakarya Valisi Doğan: "İlk geldiğimiz zamandan bu yana silah ruhsatı talebinin yüzde 90'ı azaldı"

"5 yılda Hatay'da verdiğim silah ruhsatını neredeyse bir ayda burada talep ettiler"

SAKARYA - Sakarya Valisi Rahmi Doğan, 'Aylık Asayiş Bilgilendirme' toplantısında Sakarya'daki bireysel silahlanma isteğine ilişkin konuştu. Vali Doğan, "5 yıl Hatay Valiliği yaptım. 5 yılda Hatay'da verdiğim silah ruhsatını neredeyse 1 ayda burada talep ettiler. Bunun önünü kesebilmek adına 'Kamu Hizmetlerini Destekleme' adı altında dernek kuruldu. İlk geldiğimiz zamandan bu yana talebin yüzde 90'ı azaldı" dedi.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ve Sakarya İl Jandarma Komutanlığı tarafından Mart ayı içerisinde yapılan tüm çalışmaların değerlendirildiği 'Aylık Asayiş Bilgilendirme' toplantısında Sakarya Valisi Rahmi Doğan, Serdivan ilçesinde 5 kişinin öldüğü silahlı çatışmaya değinerek Sakaryalıların bireysel silahlanma isteğine ilişkin konuştu. Vali Doğan, "Şehirde 24 saat aldığımız güvenlik tedbirleri var ancak ilimizde hiç arzu etmediğimiz olay meydana geldi. İki aile arasında meydan gelen bu olayda 5 vatandaşımız vefat etti, 11 kişide tutuklandı. Kaçak silah, ruhsatsız silah olsun şehrimizde bu yönde bir heves, istek ve arzu var. İnsanlar silah taşımak, almak arzusunda. Herkesin fıtratı, sinir uçları bir değil. Dolayısıyla olay olduğunda veya bir gerginlik anında herkes aynı tavrı gösteremeyebiliyor. Bize resmi silah talebinde bulunan da çok insan var. Ben 5 yıl Hatay Valiliği yaptım 5 yılda Hatay'da verdiğim silah ruhsatını neredeyse bir ayda burada talep ettiler. Bunun önünü kesebilmek adına 'Kamu Hizmetlerini Destekleme' adı altında dernek kurdu sivil arkadaşlar. Silah ruhsatında talepte bulunan herhangi bir adli idari soruşturması olmamış, silah almasında mahsur olmayan kişilerden bir bağış talebinde bulunuldu. Bu taleple birlikte silah ruhsatı talebi de azaldı. Zaten bu gaye ile kurulmuş bir dernekti. Biz bu talebi kısmak istiyoruz. Silahlar çok ucuz yerli silah aldığınızda 3-5 bin liraya silah alabiliyorsunuz. 50-60 bin lirada vergisi var bundan dolayı da herkes silah alma yoluna girdi. Biz bağış rakamını yüksek tutarak bu talebi kısmak istedik ve dediğimiz gibi de oldu. Henüz derneğimize silah ruhsatı almak istiyorum diye bağış yatıran hiç kimse yok. İlk geldiğimiz zamandan bu yana talebin yüzde 90'ı azaldı. O yüzden bu asayiş olayları, silah taşıma bunların toplum olarak biraz dikkat etmemiz lazım. Biz güvenlik birimleri olarak her türlü tedbiri alıyoruz. Ama bu şehirde hep birlikte yaşıyoruz yapısını biliyoruz. Bazen istenmeyen bu tür olaylarda olabiliyor" dedi.