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Sakarya'da Tefecilere Operasyon

Bankalardan kredi alamayanlara yüksek faizle para veren 11 kişi adliyeye sevk edildi.

11.10.2024 22:09
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Kredi çekemeyenlere yüksek faizle çek ve senet kaşlığında para satan iki ayrı örgüt adliyede

Ele başları dahil 11 tefeci adalete teslim edildi

SAKARYA - Sakarya'da bankalardan kredi çekemeyenlere yüksek faizle çek ve senet karşılığında para satan iki ayrı suç örgütüne yönelik polis ekiplerince yapılan operasyon neticesinde ele başları dahil gözaltına alınan toplam 11 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sorumluluk bölgesinde suçu önlemek adına çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede şikayetler üzerine Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele müdürlüğünce bankalardan kredi çekemeyenlere yüksek faizle çek ve senet karşılığında para satan iki ayrı suç örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirdi. Yapılan operasyonda örgüt elebaşılığını S.D.'nin yaptığı 5 şahıs ve yine örgüt elebaşılığını İ.A.'nın yaptığı 6 şahıs olmak üzere S.D., O.V., V.K., H.A., S.C.A., İ.A., B.B., İ.K., H.Z., S.Z. ve M.E. isimli toplam 11 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda 6 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet tüfek, 111 adet fişek ve yağma suçuna konu malzemeler ele geçirildi. Örgütün, verdikleri parayı geri alamadığı zamanlarda ise kişilerin mal varlıklarına zorla sahip oldukları öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan suç örgütleri, adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sakarya'da Tefecilere Operasyon - Son Dakika

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