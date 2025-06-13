Sakarya\'da Uyuşturucu Operasyonu

Sakarya'da polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucuya emdirilmiş kumaş ruloları ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, H.S. (28) ve M.S. (34) isimli 2 şahsın uyuşturucu madde sattığını tespit etti. Şüpheliler gözaltına alınırken, üstlerinde ve araçlarında yapılan aramada, 21 parça halinde sentetik cannabinoid ham maddesine emdirilmiş 4 bin 200 içimlik ince siyah kumaş, 1 milyon 364 bin içimlik olarak kullanılacak rulo şeklindeki siyah ince kumaş, uyuşturucu maddeyi kumaşa emdirip parçalara ayırmak için kullanıldığı düşünülen makas, uyuşturucu madde ticareti yapıldığına dair sentetik cannabinoid hammaddesi ve benzeri görüntülerinin bulunduğu 2 cep telefonu, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 500 TL ele geçirildi. - SAKARYA