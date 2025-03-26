Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonunda 2 Tutuklama - Son Dakika
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Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonunda 2 Tutuklama

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Sakarya'da narkotik köpeği ile düzenlenen operasyonda 2 kişi tutuklandı, uyuşturucu madde ele geçirildi.

26.03.2025 11:26
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Sakarya'da narkotik köpeği destekli uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

SAKARYA - Sakarya'da jandarma ekiplerince narkotik köpeği destekli gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şahıstan ikisi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sorumluluk bölgesinde uyuşturucu madde imal ve ticaretine geçit vermiyor. Uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde jandarma ekiplerince Sapanca ve Geyve ilçelerinde E.A. ve Suriye uyruklu E.N. isimli şahısların ikametgahlarına Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesi düzenlenen operasyonlarda; 754 gram metamfetamin, 218 gram bonzai, 209 gram uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen toz ve 1 adette sentetik hap ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen A.S.A. isimli şahıs adli kontrol şartı ile serbest kaldı. Diğer şahıslar E.A. ile E.N. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonunda 2 Tutuklama - Son Dakika

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