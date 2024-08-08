Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonunda 6 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonunda 6 Şüpheli Tutuklandı

Sakarya\'da Uyuşturucu Operasyonunda 6 Şüpheli Tutuklandı

Sakarya'da uyuşturucu ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda 85 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Operasyonlarda birçok uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

08.08.2024 11:13
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Sakarya'da uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde 1-7 Ağustos tarihleri arasında jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda haklarında adli işlem başlatılan 85 şüpheliden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri şehirde uyuşturucuya geçit vermiyor. Uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde 1-7 Ağustos 2024 tarihleri arasında içici ve satıcılara yönelik icra edilen operasyonlarda 19 buçuk kilogram kubar esrar, 382 gram bonzai, bin 78 kök kenevir, 32 gram metamfetamin, 11 adet sentetik hap, 15 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 11 kilogram gübre, 1 adet su tankı, 4 adet ruhsatsız tabanca ve 4 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Operasyonlarda haklarında adli işlem başlatılan 85 şüpheliden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KOM Şube Müdürlüğü, Hendek İlçe Jandarma Komutanlığı, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve JASAT ekiplerince icra edilen ve komandoların da destek verdiği operasyonlarda ele geçirilen bir miktar uyuşturucunun ise uçurum kenarına ekilmiş olması da dikkatlerden kaçmadı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonunda 6 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

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