Sakarya\'da Yayla Evinde Yangın

Sakarya'da yayla evinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, Hendek ilçesindeki Çiğdem Yaylası'nda meydana geldi. Yayladaki bir evde henüz belirlenemeyen sebepten yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin uzun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Evden geriye beton ve demir yığınları kalırken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - SAKARYA