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Sakarya'daki Fatal Kaza Davası Devam Ediyor

Sakarya\'daki Fatal Kaza Davası Devam Ediyor

Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kazada 11 kişinin öldüğü davada tutuksuz 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

16.04.2025 19:35
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Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya geçişinde 11 kişinin hayatını kaybettiği, 62 kişinin de yaralandığı kazayla ilgili tutuksuz olan 4 sanığın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme heyeti, eksik hususların giderilmesi yönünde karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Kaza, 28 Aralık 2023 tarihinde saat 04.50 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya geçişi Taşkısığı mevkiinde meydana geldi. Yoğun sisin etkili olduğu bölgede 3'ü otobüs toplam 7 aracın karıştığı kazada 11 kişi hayatını kaybetmiş, 62 kişi de yaralanmıştı. Olaya ilişkin 7 sürücüden otobüs şoförü H.Ö., otobüs şoförü S.S. ile tır sürücüsü O.K., "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebebiyet verme" suçuyla tutuklanmış, F.Ç. ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmıştı. Davanın 20 Eylül 2024 tarihinde yapılan ilk duruşmasında ise tutuklu bulunan 3 sanık adli kontrol tedbiriyle tahliye edilmişti.

"Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası istenen tutuksuz 4 sanık, 3. kez hakim karşısına çıktı. Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, taraf avukatları hazır bulundu. Müşteki sanık Hilmi Y. ise duruşmaya İstanbul'dan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Celse arasında Hilmi Y. hakkında "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldığı ve mahkeme dosyasıyla birleştirildiği zapta geçirildi.

"Suçlamayı kabul etmiyorum"

Söz hakkı verilen Hilmi Y., aracı yeğeninin kullandığını, uzun bir süre sisin içinde seyir ettiklerini ve kazada yeğeni ile eşini kaybettiğini kaydetti. Önceki ifadelerini tekrar ettiğini belirten Hilmi Y., "Ayağımda uyuşukluk olduğundan ve emniyet kemerini açamadığımdan ilk anda inemedim. O sırada başka bir araç eşim ve yeğenime çarptı, yeğenim ve eşim vefat etti. Aracı ben kullanmıyordum, yeğenim kullanıyordu. Köyden yola çıktıktan sonra Pozantı'daki tesislere kadar ben kullandım. Ankara'ya yakın olan bir tesise kadar yeğenim kullandı. Hendek'teki tesislere kadar ben kullandım. Ondan sonrasında yeğenim kullandı. Bu olayın bir gün öncesinde aracı ben alıp ilçe içerisinde alışverişe gitmiştim, arabayı ben kullandım, bu yüzden araç içerisinde parmak izim ve DNA'larımın çıkması normaldir. Araç içindeyken yüzümde ve gözaltımda hafif çizikler, kanama vardı. Kazanın şokuyla araç içerisinde elimi aracın farklı yerlerine temas ettirmiş olabilirim. Suçlamayı kabul etmiyorum, beraatımı talep ederim" dedi.

Söz hakkı verilen müşteki ve sanık avukatları eksik hususların tamamlanmasını talep etti. Mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi. - SAKARYA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sakarya'daki Fatal Kaza Davası Devam Ediyor - Son Dakika

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