Sakarya Kaynarca\'da tepelerden gelen sel suları ilçe merkezini su altında bıraktı

Sakarya'da gece saatlerinde etkisini artıran kuvvetli sağanak yağış sonrası tepelerde biriken suların ilçe merkezine inmesiyle Kaynarca'da bölge bölge su baskınları meydana geldi. Yolların sular altında kaldığı ilçede jandarma ve belediye ekipleri gece boyunca çalışma yürüttü.

Sakarya genelinde günlerdir süren kuvvetli sağanak, Kaynarca ilçesinde su baskınlarına yol açtı. Gece saatlerinde şiddetini artıran yağış nedeniyle yüksek kesimlerde ve tepelerde biriken sel suları ilçe merkezine aktı. Yükseklerden debisi artarak gelen sular sebebiyle Kaynarca ilçe merkezi ve çevre bölgelerde cadde ile sokaklar sular altında kaldı, bazı noktalarda su baskınları yaşandı. Yolların nehre döndüğü, ulaşımın güçleştiği ve bazı evlerin sular altında kaldığı ilçede olumsuzlukların önüne geçebilmek amacıyla jandarma ve belediye ekipleri teyakkuza geçti. Belediye ekipleri ise su birikintilerini tahliye etmek ve tıkanan kanalları açmak için gece saatlerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Bölgede ekiplerin sahadaki tahliye çalışmaları devam ediyor.