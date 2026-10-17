Sakarya Sapanca'da sel ağaç ve elektrik direklerini devirdi, kulübeler yıkıldı - Son Dakika
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Sakarya Sapanca'da sel ağaç ve elektrik direklerini devirdi, kulübeler yıkıldı

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Sakarya Sapanca\'da sel ağaç ve elektrik direklerini devirdi, kulübeler yıkıldı
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Sapanca Dereköy Mahallesi'nde sağanak sonrası sel ağaçları ve elektrik direklerini devirdi, bazı kulübeleri yıktı ve toprak kaymalarına yol açtı. Sel sularına kapılan otomobil ağaca çarparak durabildi; mahallede yollar ve çok sayıda yapı zarar gördü.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde sağanak yağışın ardından meydana gelen selin etkisiyle ağaçlar ve elektrik direkleri devrildi, toprak kaymaları yaşandı. Yolların zarar gördüğü ve çok sayıda yapının yıkıldığı bölgede selin geride bıraktığı tahribat dikkat çekti.

Sakarya'da dün etkili olan sağanak yağış, Sapanca ilçesine bağlı Dereköy Mahallesi'nde büyük hasara neden oldu. Şiddetli yağışla birlikte yükselen sel suları, mahalledeki yolları ve çevredeki yapıları etkiledi. Dağlık alanlardan gelen suyun beraberinde taşıdığı toprak, taş, odun ve molozlar çevreye yayıldı. Selin gücüyle ağaçlar ve elektrik direkleri devrilerek sürüklendi, bazı noktalarda toprak kaymaları meydana geldi.

Sel sularına kapılan otomobil ağaca çarptı

Mahallede yaşanan sel sırasında bir otomobil, yükselen sulara kapılarak sürüklendi. Kontrolden çıkan araç ağaca çarparak durabildi. Sel sularının taşıdığı molozların otomobile yapıştığı, taş ve çeşitli malzemelerin aracın çevresinde biriktiği görüldü. Odunların, ağaç parçalarının ve molozların suyla birlikte sürüklenmesi, selin önüne çıkan nesneleri nasıl taşıdığını gözler önüne serdi.

Ağaçlar ve elektrik direkleri devrildi

Sel suları, beraberinde taşıdığı odunları, ağaç parçalarını ve çeşitli malzemeleri sürükleyerek mahallede tahribata yol açtı. Bazı ağaçlar ve elektrik direkleri devrilirken, çevredeki alanlarda da hasar oluştu. Yüksek kesimlerden gelen suyun taşıdığı toprak ve molozlar, yol güzergahlarında birikerek ulaşımı olumsuz etkiledi.

Kulübeler yıkıldı, toprak kaymaları yaşandı

Dereköy Mahallesi'nde selin etkisiyle çok sayıda yapıda hasar meydana gelirken, bazı kulübeler yıkıldı. Yağışın etkisiyle toprağın hareket etmesi sonucu çeşitli noktalarda toprak kaymaları yaşandı. Sel sularının taşıdığı taş, toprak ve molozlar çevreye yayılırken, yolların bazı bölümleri zarar gördü. Selin etkili olduğu güzergahlarda suyun önüne çıkan malzemeleri sürükleyerek ilerlemesi sonucu büyük tahribat oluştu. Yıkılan kulübeler, devrilen ağaçlar ve elektrik direkleri ile çevreye yayılan molozlar, afetin boyutunu ortaya koydu.

Selin ardından geriye yıkım kaldı

Sel sularının çekilmesinin ardından Dereköy Mahallesi'nde çamur, odun, taş ve moloz yığınları kaldı. Araçların, yapıların ve yolların zarar gördüğü bölgede, selin taşıdığı malzemelerin oluşturduğu tahribat dikkat çekti. Ağaçların ve elektrik direklerinin devrildiği, kulübelerin yıkıldığı ve toprak kaymalarının yaşandığı mahallede afetin izleri geniş bir alana yayıldı.

Kaynak: İHA
Doğal Afet3. SayfaSapancaSakaryaGüncelÇevreYaşamSon Dakika

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SON DAKİKA: Sakarya Sapanca'da sel ağaç ve elektrik direklerini devirdi, kulübeler yıkıldı - Son Dakika
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