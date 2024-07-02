Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün hizmetlerinde kullanılmak üzere alınan toplam 3 araç düzenlenen törenle hizmete girdi.
Salihli Huzurlu Yaşamı Destekleme Derneği tarafından alınan 3 araç, İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı birimlerde kullanılmak üzere teslim edildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde Salihli'nin huzuru ve güvenini sağlamak amacıyla kullanılacak yeni araçlar, düşmana korku, dosta güven verecek.
Salihli İlçe Emniyet Müdürü Burhan Demirkıran, araçları Salihli Emniyetine kazandıran Huzurlu Yaşamı Destekleme Derneği yönetimine teşekkür etti. - MANİSA
Son Dakika › 3.Sayfa › Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne 3 yeni araç hizmete girdi - Son Dakika
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