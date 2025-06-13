SAM-BİR'den Vali Tavlı'ya Ziyaret - Son Dakika
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SAM-BİR'den Vali Tavlı'ya Ziyaret

SAM-BİR\'den Vali Tavlı\'ya Ziyaret
13.06.2025 12:37
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Samsun Sivil Toplum Kuruluşları Birliği, Vali Orhan Tavlı'yı ziyaret ederek projeleri görüştü.

Samsun'da faaliyet gösteren farklı hemşehri ve kültür derneklerini tek çatı altında toplayan Samsun Sivil Toplum Kuruluşları Birliği (SAM-BİR) üyeleri, Samsun Valisi Orhan Tavlı'yı makamında ziyaret etti. Ziyarette kentin sosyal ve kültürel gelişimine katkı sunacak projeler ele alındı.

Valilik makamında gerçekleşen ziyarette, SAM-BİR Dönem Başkanı ve Ordulular Sevgi Derneği Başkanı İlknur Yılmaz öncülüğündeki heyet, Vali Orhan Tavlı'ya derneklerin çalışmaları hakkında bilgi verdi. Samsun'un kültürel zenginliğini temsil eden STK temsilcileri, şehirdeki birlik ve beraberlik ortamına katkı sağlayacak projeler, kültürel programlar ve ortak festivaller üzerine görüş alışverişinde bulundu.

Ziyarette ayrıca; İl Kültür ve Turizm Müdürü Süleyman Demirtaş, Sevdamız Samsun Genel Başkanı Nuri Seven, Samsun Gürcü Kültür Derneği Başkanı Eyüp Elmas, Samsun Artvin Turizm Folklor Derneği Başkanı Kazım Yılmaz, Samsun Giresunlular Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Yücel Turan, Samsun Kars-Ardahan-Iğdırlılar Derneği Başkanı Yaver Cengiz, Samsun Of-Çaykara Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Osman Nuri Sarı, Samsun Çerkes Derneği Başkanı İlhan Ayrancı, Asarcık Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Bayram Konuşuk, Termeliler Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Recep Ormancı, 25 Mayıs Havzalılar Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Osman Teber hazır bulundu.

Vali Orhan Tavlı, sivil toplum kuruluşlarının toplumsal uyum ve kültürel çeşitliliğin bir arada yaşatılmasındaki önemine dikkat çekerek, kamu-STK iş birliğini desteklemeye devam edeceklerini ifade etti. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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