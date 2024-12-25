Şam\'da Esad Destekçileri ile Çatışma

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Suriye'nin başkenti Şam'da devrik lider Esad destekçileri ile muhalifler arasında çatışma çıkarken, "Suriye özgürdür" sloganları atıldı.

Suriye'de Esad rejimini deviren muhaliflerin iktidara gelmesinin ardından hayat normale dönüyor. Esad rejiminin ardından ülkede sakinlik hakim olsa da kimi zaman rejim destekçileri ile muhalifler arasında çatışmalar yaşanıyor. Başkent Şam'da bu gece silah sesleri yüskeldi. Kenar mahallelerde Esad yanlısı halk ile muhalifler arasında yaşanan çatışmaların ardından toplanan bir grup, "Suriye özgürdür, Suriye'de herkes eşittir, birdir" sloganları atarak, Emevi Meydanı'na yürüdü. Muhalif güçlerin yoğun önlem aldığı meydanda slogan atmaya devam eden göstericiler, bir süre sonra dağıldı. - ŞAM