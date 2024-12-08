Suriye'nin başkenti Şam'da muhaliflerin kontrolü ele geçirmesiyle başlayan kutlamalar devam ediyor.
Suriye'de muhaliflerin kontrolü ele geçirdiği başkent Şam'da halk meydanlara döküldü. Esad rejiminin çökmesiyle Suriyeliler, havaya ateş açarak ve araçlarının kornasına basarak büyük coşku yaşamaya devam ediyor. - ŞAM
Son Dakika › 3.Sayfa › Şam'da Muhalif Kutlamaları - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?