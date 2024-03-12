Samanlık yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü
KARABÜK - Karabük'ün Eflani ilçesinde samanlıkta çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, yangın ilçeye bağlı Çal köyünde Halis Terzi'ye ait samanlıkta meydana geldi. Dökülen soba külünden çıktığı tahmin edilen yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen Eflani Belediyesine ait 2 itfaiye aracının müdahalesi ile söndürüldü.
Maddi hasarın oluştuğu yangın ile ilgili Jandarma ekipleri inceleme başlattı.
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