Artvin'de şampiyon boğa sahibini yaraladı: O anlar kamerada

ARTVİN - Artvin'de geleneksel düzenlenen boğa güreşlerinden şampiyon boğa sahibine saldırdı, o anlar ise türbinden izleyenler tayfından kaydedildi.

Artvin'in Murgul ilçesi Özmal köyünde bu yıl 34'üncüsü düzenlenen Geleneksel Boğa Güreşleri renkli görüntülere sahne olurken, şampiyon boğanın beklenmedik bir anda sahibine saldırması panik yarattı.

Güreşlerde kendi kategorisinde birinci olan 650 kiloluk "Canboğa" isimli boğa, kutlamalar sırasında horon oynayan kalabalığın arasında aniden sahibi Nevzat Hacıoğlu'na saldırdı. Boğanın darbesiyle sahibini önce yere yatırdı daha sonra boynuz darbeleriyle hafif şekilde yaraladı. Olayın ardından alanda kısa süreli bir panik yaşandı.

Çevredekilerin hızlı müdahalesiyle boğa kontrol altına alınırken, sağlık ekipleri yaralı Hacıoğlu'na ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı boğa sahibinin durumun iyi olduğu öğrenildi.